صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیک گم کرنے پر سابق سب انسپکٹر کیخلاف مقدمہ درج

  • فیصل آباد
چیک گم کرنے پر سابق سب انسپکٹر کیخلاف مقدمہ درج

انسپکٹر خضر حیات نے جعلی چیک کے مقدمہ میں مدعی سے اصل چیک لیا تھا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)جعل سازی کے دوران دیا گیا چیک گم کرنے پر سابق سب انسپکٹر کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ ملت ٹاؤن میں ریٹائرڈ ہونے والے سب انسپکٹر خضر حیات نے دوران ڈیوٹی جعلی چیک کے مقدمہ میں مدعی سے اصل چیک حاصل کرلیا اور بعد ازاں مبینہ طور پر گم کردیا جس کے باعث پولیس مکمل چالان عدالت میں پیش کرنے سے قاصر ہوگئی۔ سب انسپکٹر نعیم عادل نے ملزم خضر حیات کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے : ریونیو جنریشن بارے اقدامات کی ہدایت

پنجاب کی تاریخ کا بڑا کینسر ہسپتال تکمیل کے آخری مراحل میں : مریم اورنگزیب

انفورسمنٹ کو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے اختیارات کی منظوری

اپنا گھر سکیم ، 3 ہزار 694 خاندانوں کی سکروٹنی کا عمل مکمل

میٹرو اورنج ٹرین کا بنیادی ڈھانچہ مزید خراب ہونے لگا

خواجہ سلمان رفیق کا زیر تعمیر جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کادورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ