چیک گم کرنے پر سابق سب انسپکٹر کیخلاف مقدمہ درج
انسپکٹر خضر حیات نے جعلی چیک کے مقدمہ میں مدعی سے اصل چیک لیا تھا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)جعل سازی کے دوران دیا گیا چیک گم کرنے پر سابق سب انسپکٹر کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ ملت ٹاؤن میں ریٹائرڈ ہونے والے سب انسپکٹر خضر حیات نے دوران ڈیوٹی جعلی چیک کے مقدمہ میں مدعی سے اصل چیک حاصل کرلیا اور بعد ازاں مبینہ طور پر گم کردیا جس کے باعث پولیس مکمل چالان عدالت میں پیش کرنے سے قاصر ہوگئی۔ سب انسپکٹر نعیم عادل نے ملزم خضر حیات کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔