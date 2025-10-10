صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نکاسی آب کے نظام میں رکاوٹ ڈالنے پر 3افراد کیخلاف مقدمہ

  • فیصل آباد
مقبول احمد نے پلی کی تعمیر کی خاطر نکاسی آب کا چینل غیر قانونی طور پر بند کیا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)نکاسی آب کے نظام میں رکاوٹ ڈالنے پر 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ صدر کے علاقہ ماڈل سٹی میں مقبول احمد نامی ملزم نے اپنے دیگر دو ساتھیوں کے ہمراہ پلی کی تعمیر کی خاطر واسا کا نکاسی آب کا چینل غیر قانونی طور پر بند کردیا جس کے باعث کئی علاقے زیر آب آگئے ۔ واسا حکام کی درخواست پر پولیس نے تین ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کردی ہے ۔

 

