نکاسی آب کے نظام میں رکاوٹ ڈالنے پر 3افراد کیخلاف مقدمہ
مقبول احمد نے پلی کی تعمیر کی خاطر نکاسی آب کا چینل غیر قانونی طور پر بند کیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)نکاسی آب کے نظام میں رکاوٹ ڈالنے پر 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ صدر کے علاقہ ماڈل سٹی میں مقبول احمد نامی ملزم نے اپنے دیگر دو ساتھیوں کے ہمراہ پلی کی تعمیر کی خاطر واسا کا نکاسی آب کا چینل غیر قانونی طور پر بند کردیا جس کے باعث کئی علاقے زیر آب آگئے ۔ واسا حکام کی درخواست پر پولیس نے تین ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کردی ہے ۔