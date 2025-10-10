معمولی تلخ کلامی پر دو بھائیوں کو تشدد کا نشانہ بنا دیا
حنان نامی شہری کا ملز موں سے جھگڑا ہوا ، بھائی بچانے آیا تو اسے بھی مارا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)معمولی تلخ کلامی پر دو بھائیوں کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقہ میں واقع نجی ہاؤسنگ کالونی میں حنان نامی شہری کی ملز موں سے معمولی بات پر تلخ کلامی ہوئی جس پر وہ طیش میں آگئے اور حنان کو قابو کرکے لاتوں مکوں سے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ بھائی کو بچانے آگے بڑھنے والے دوسرے بھائی کو بھی ملز موں نے مار مار کر ادھ موا کردیا پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کردی ہے۔