صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زرعی ادویات کی منظوری کیلئے 44 کیسز زیر غور کیا گیا

  • فیصل آباد
زرعی ادویات کی منظوری کیلئے 44 کیسز زیر غور کیا گیا

ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد میں اجلاس ، ڈاکٹر ساجدالرحمن نے صدارت کی

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)فوڈ سکیورٹی کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فصلوں، سبزیوں اور پھلوں کے ضرررساں کیڑوں اور بیماریوں کا بروقت کنٹرول نہایت اہم ہے ۔ ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد میں چیف سائنٹسٹ زراعت ریسرچ پنجاب ڈاکٹر ساجدالرحمن کی صدارت میں منعقدہ ٹیکنیکل سب کمیٹی کے اجلاس میں 44 زرعی ادویات (نئی اور لیبل ایکسپینشن) کی رجسٹریشن کے کیسز زیر غور آئے ۔ڈاکٹر ساجدالرحمن نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر نئی کیمسٹری کی حامل زرعی ادویات کے فروغ میں تیزی لائے تاکہ فصلوں کی بہتر نگہداشت، فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ اور ملکی فوڈ سکیورٹی کے حصول کو یقینی بنایا جا سکے ۔

 انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جدید زرعی تحقیق اور پیداواری ٹیکنالوجی پر عمل وقت کی اہم ضرورت ہے ۔اجلاس میں ڈاکٹر عامر رسول، ڈاکٹر قربان علی، ڈاکٹر ارشد مخدوم صابر، ڈاکٹر سرفراز حسین، طیب ولایت، ڈاکٹر محمد نور عابد سعید، ذوالفقار علی غوری، ڈاکٹر آصف علی، ڈاکٹر دلبر حسین، عمران ندیم، اور پرائیویٹ پیسٹی سائیڈ کمپنیوں کے نمائندگان سمیت متعدد ماہرین نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ڈیٹا لیک کیس :این سی سی آئی اے حکام کی غیر حاضری پر عدالت برہم

مخالفین نے وعدے کیے ،مسائل حل نہ کر سکے ، میئر

صاف توانائی میں خود کفالت کیلئے پرعزم ہیں، شرجیل میمن

شاہ لطیف ٹاؤن میں سوئی سدرن کا آپریشن، مکینوں کا عملے پر حملہ

اجتماعی کوششوں سے پولیوکا خاتمہ ممکن،محمد یوسف

پیپلز پارٹی کی حکومت میں عوام ڈاکوؤں کے نشانے پر ،منعم ظفر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ