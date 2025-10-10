زرعی ادویات کی منظوری کیلئے 44 کیسز زیر غور کیا گیا
ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد میں اجلاس ، ڈاکٹر ساجدالرحمن نے صدارت کی
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)فوڈ سکیورٹی کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فصلوں، سبزیوں اور پھلوں کے ضرررساں کیڑوں اور بیماریوں کا بروقت کنٹرول نہایت اہم ہے ۔ ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد میں چیف سائنٹسٹ زراعت ریسرچ پنجاب ڈاکٹر ساجدالرحمن کی صدارت میں منعقدہ ٹیکنیکل سب کمیٹی کے اجلاس میں 44 زرعی ادویات (نئی اور لیبل ایکسپینشن) کی رجسٹریشن کے کیسز زیر غور آئے ۔ڈاکٹر ساجدالرحمن نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر نئی کیمسٹری کی حامل زرعی ادویات کے فروغ میں تیزی لائے تاکہ فصلوں کی بہتر نگہداشت، فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ اور ملکی فوڈ سکیورٹی کے حصول کو یقینی بنایا جا سکے ۔
انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جدید زرعی تحقیق اور پیداواری ٹیکنالوجی پر عمل وقت کی اہم ضرورت ہے ۔اجلاس میں ڈاکٹر عامر رسول، ڈاکٹر قربان علی، ڈاکٹر ارشد مخدوم صابر، ڈاکٹر سرفراز حسین، طیب ولایت، ڈاکٹر محمد نور عابد سعید، ذوالفقار علی غوری، ڈاکٹر آصف علی، ڈاکٹر دلبر حسین، عمران ندیم، اور پرائیویٹ پیسٹی سائیڈ کمپنیوں کے نمائندگان سمیت متعدد ماہرین نے شرکت کی۔