ناقص دودھ اور اشیائے خوردونوش بیچنے پر 70 ہزار روپے جرمانہ

  • فیصل آباد
فوڈ اتھارٹی نے مسافر گاڑیوں میں ٹرانسپورٹ ہونیوالے دودھ اور کھویا کی چیکنگ کی

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ملاوٹی خوراک کی روک تھام کے لیے فوڈ سیفٹی ٹیمیں چوبیس گھنٹے متحرک ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا کی زیر نگرانی رات گئے مسافر گاڑیوں میں ٹرانسپورٹ ہونے والے دودھ اور کھویا کی سخت چیکنگ کی گئی۔ موقع پر کیے گئے تجزیے کے مطابق دودھ کی کوالٹی ناقص پائی گئی، جس پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے ۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے مجموعی طور پر 44 دودھ بردار گاڑیوں سمیت 93 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی اور قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر 70 ہزار روپے کے جرمانے کیے ۔ دوران معائنہ فوڈ پوائنٹس پر صفائی اور سٹوریج کے ناقص انتظامات پائے گئے جبکہ 2 کلو ایکسپائرڈ اور ناقص اشیائے خوردونوش موقع پر تلف کر دی گئیں۔

 

