قادیانی فتنہ بڑھ رہا ، ختمِ نبوت مشن جاری :کفیل بخاری ،شبیرعثمانی
اسلام کی پرامن تعلیمات پر عمل کر کے ہی دنیا میں امن قائم کیا جا سکتا ہے: گفتگو
چناب نگر (نامہ نگار )مجلسِ احرارِ اسلام کے امیر سید محمد کفیل بخاری اور انٹرنیشنل ختمِ نبوت موومنٹ کے نائب امیر مولانا شبیر احمد عثمانی نے کہا ہے کہ عقیدۂ ختمِ نبوت کے تحفظ کا اکابرین کا مقدس مشن ہر صورت میں جاری رہے گا۔انہوں نے کہا کہ قادیانی امریکہ، بھارت اور اسرائیل کے مہرے بنے ہوئے ہیں، ان کی نقل و حرکت پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظر رکھنا ضروری ہے ۔رہنماؤں نے کہا کہ چودہ صدیوں سے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ﷺ کے بعد کوئی نبی یا رسول پیدا نہیں ہوگا، اور اس عقیدہ کا انکار کرنے والے اسلام کے دائرے سے خارج ہیں۔
اسلام کی پرامن تعلیمات پر عمل کر کے ہی دنیا میں امن قائم کیا جا سکتا ہے ۔رہنماؤں نے کہا کہ جیسے جیسے عالمی کفریہ ایجنڈے کے تحت منکرینِ ختمِ نبوت قادیانیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے ، ویسے ویسے آقائے نامدار ﷺ کی ختمِ نبوت کے جھنڈے بھی بلند ہو رہے ہیں۔انہوں نے قادیانی فتنہ کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو آئین و قانون کا پابند بنایا جائے ۔انہوں نے کہا کہ وطنِ عزیز میں قادیانیت کی اسلام و آئین مخالف سرگرمیاں بڑھ چکی ہیں جنہیں روکنا حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے ۔خطباء احرار نے حکومتِ وقت سے مطالبہ کیا کہ چناب نگر (ربوہ) میں ریاست در ریاست کا ماحول ختم کیا جائے ۔