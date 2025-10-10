معذور افراد کیلئے معاون آلات کی مفت فراہمی کا منصوبہ شروع
وہیل چیئرز، ہیرنگ ایڈز اور دیگر معاون آلات بالکل مفت فراہم کیے جائینگے
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر رانا کاشف نثار کے مطابق محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب نے خصوصی افراد کے لیے معاون آلات کی فراہمی کا منصوبہ شروع کر دیا ہے ۔منصوبے کے تحت ضلع بھر کے مستحق معذور شہریوں کو وہیل چیئرز، ہیرنگ ایڈز اور دیگر معاون آلات بالکل مفت فراہم کیے جائیں گے ۔رانا کاشف نثار نے بتایا کہ اس اقدام کا مقصد معذور افراد کو معاشرتی، تعلیمی اور معاشی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کے مواقع فراہم کرنا اور انہیں باوقار و خودمختار زندگی گزارنے کے قابل بنانا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ معذور افراد اپنی رجسٹریشن کے لیے ویب سائٹ adwc.punjab.gov.pk پر آن لائن درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔