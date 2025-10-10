صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ میں بلدیاتی سہولیات کی بہتری کیلئے اقدامات تیز

  • فیصل آباد
اہم شاہراہوں پر سٹریٹ لائٹس کی تنصیب ،تجاوزات خاتمے کے لیے ٹیمیں سرگرم

کمالیہ (نمائندہ دنیا)وزیرِاعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور کمشنر فیصل آباد کی خصوصی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی علی رضا کی زیرِ نگرانی میونسپل سروسز کی بہتری کے لیے اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں۔شہر کی اہم شاہراہوں پر سٹریٹ لائٹس کی تنصیب جاری ہے جبکہ پارکس کی تزئین و آرائش اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے ٹیمیں سرگرم ہیں۔حکام کے مطابق شہریوں کو معیاری بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے یہ اقدامات تسلسل سے جاری رہیں گے ۔

 

