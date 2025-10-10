صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹو بہ :فیسکو کی نجکاری کیخلاف ہائیڈرو یونین کا احتجاجی مظاہرہ

  • فیصل آباد
شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے ،نجکاری نامنظورکے نعرے

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )فیسکو کی مجوزہ نجکاری کے خلاف آل پاکستان واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے زیرِ اہتمام ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں فیسکو کے مختلف دفاتر کے ملازمین نے بھرپور شرکت کی۔شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر \"نامنظور، نامنظور فیسکو کی نجکاری نامنظور\" کے نعرے درج تھے ۔احتجاجی مظاہرین سے یونین کے زونل چیئرمین واحد عظیم انجم، مظہر صدیق ٹیپو اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فیسکو کی نجکاری کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔انہوں نے کہا کہ یہ قومی ادارے عوام کے خون پسینے سے بنے ہیں، انہیں چند سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں دینے کی کوشش کسی بھی طور درست نہیں۔مقررین کا کہنا تھا کہ مزدور طبقہ ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے مگر ان کے جائز حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔انہوں نے حکومت کو خبردار کیا کہ اگر نجکاری کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو احتجاج کا دائرہ پورے ملک میں پھیلایا جائے گا اور واپڈا ورکرز سڑکوں پر ہوں گے ۔مقررین نے مطالبہ کیا کہ حکومت مزدور دشمن پالیسیوں کا خاتمہ کرے ، فیسکو کی نجکاری فوری طور پر روکی جائے اور ملازمین کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے ۔

 

