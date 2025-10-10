صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھاندرہ، سدھار اور گردونواح میں ملاوٹی دودھ کی فروخت

  • فیصل آباد
دھاندرہ، سدھار اور گردونواح میں ملاوٹی دودھ کی فروخت

چائے کے ہوٹلوں پر کھلے عام کیمیکلز سے تیار کردہ ملاوٹی دودھ کا استعمال جاری

ٹھیکریوالا (نمائندہ دُنیا )دھاندرہ، سدھار اور گردونواح کے علاقوں میں ملاوٹی دودھ کی فروخت معمول بن گئی، شہریوں کی صحت داؤ پر لگ گئی۔دھاندرہ، سدھار اور مضافاتی علاقوں میں واقع چائے کے ہوٹلوں پر کھلے عام کیمیکلز سے تیار کردہ ملاوٹی دودھ کا استعمال جاری ہے ۔ چائے ، دودھ اور دہی کی تیاری میں غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ دودھ کے استعمال کی شکایات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ، جس کے نتیجے میں متعدد شہری پیٹ کی بیماریوں، الٹی، بخار اور دیگر امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔علاقے کے بیشتر ہوٹل مالکان کم قیمت پر ناقص، کیمیکل زدہ دودھ خرید کر اسے چائے اور دیگر مشروبات میں استعمال کر رہے ہیں، جبکہ فوڈ سیفٹی ٹیمیں اس سنگین صورتحال پر مکمل طور پر خاموش ہیں۔شہریوں ملک رشید، رحمان ملک، رانا فاروق، ظہیر اقبال، ساجد روشن، اکرام شہزاد اور دیگر نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے ، ملاوٹی دودھ فروخت کرنے والے چائے فروشوں اور ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور علاقے میں باقاعدہ چیکنگ مہم شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

