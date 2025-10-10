پینسرہ:پاور لوم ورکرز اور مالکان کے درمیان اجرتوں کا تنازع برقرار
ڈپٹی کمشنر وعدے کے مطابق مزدوروں کو اُن کا حق دلوانے میں کردار ادا کریں:رہنما
پینسرہ (نمائندہ دُنیا )پاور لوم ورکرز اور مالکان کے درمیان سالانہ اجرتوں کا معاملہ دو ہفتے گزرنے کے باوجود حل نہ ہو سکا، مذاکرات کے تین راؤنڈ بے نتیجہ ثابت ہوئے اور ڈیڈلاک برقرار ہے ۔پاکستان لیبر قومی موومنٹ کے چیئرمین بابا لطیف انصاری نے سدھار میں مزدور اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مزدور پچھلے ستر دنوں سے پُرامن طور پر احتجاج کر رہے ہیں اور انتظامیہ سے انصاف کے طالب ہیں۔انہوں نے کہا کہ اگر مالکان اور مزدوروں کے درمیان مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اپنے وعدے کے مطابق مزدوروں کو اُن کا حق دلوانے میں کردار ادا کریں۔
بابا لطیف انصاری نے الزام لگایا کہ وحید خالق رامے افسران کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ میدان میں آ کر مزدور رہنماؤں سے مذاکرات کریں۔مزدور رہنماؤں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صرف مالکان کا مؤقف سن رہے ہیں، حالانکہ انہیں صرف مالکان نے ووٹ نہیں دیے بلکہ ہزاروں مزدوروں نے بھی ووٹ دیے ہیں۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ رانا ثنا اللہ اپنے حلقے کے مزدوروں کی بات بھی ایوان میں پیش کریں، بصورت دیگر اگر اجرتوں میں اضافہ نہ کیا گیا تو مزدور تنظیمیں ایک بڑی احتجاجی تحریک شروع کریں گی۔