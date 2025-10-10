صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ:نواز شریف پارک ویرانی و بدحالی کا شکار، شہری پریشان

  • فیصل آباد
صفائی کا انتظام نہ ہونے کے باعث جگہ جگہ جنگلی گھاس اور جھاڑیاں اُگ آئی

کمالیہ (نمائندہ دنیا )کروڑوں روپے کی خطیر رقم سے تعمیر کیا گیا نواز شریف پارک بنیادی سہولیات سے محروم ہو کر ویرانی اور بدحالی کا منظر پیش کر رہا ہے ۔ پارک میں صفائی کا مناسب انتظام نہ ہونے کے باعث جگہ جگہ جنگلی گھاس اور جھاڑیاں اُگ آئی ہیں جبکہ چار دیواری بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ۔پارک نشیؤں اور آوارہ کتوں کی آماجگاہ بن چکا ہے ، بجلی کا میٹر کئی سال سے بند اور واش روم ناکارہ ہیں۔ سیوریج کا پانی چھوڑنے سے پورے علاقے کی فضا بدبودار ہو گئی ہے ۔ شہریوں نے وزیرِاعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ پارک کو فوری طور پر عوام کے لیے قابلِ استعمال بنایا جائے ۔چیف آفیسر میونسپل کمیٹی علی رضا نے کہا کہ انشائاللّٰہ جلد پارک کی تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔

 

