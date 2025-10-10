عقیدۂ ختمِ نبوت ایمان کی اساس، نیکی کو عام کرنا ہوگا: مقررین
مغربی کلچر و ثقافت کے فروغ سے حیاء باختہ معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے
چناب نگر (نامہ نگار )ختمِ نبوت اسلامک سنٹر چناب نگر میں منعقدہ ختمِ نبوت کورس و سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ عقیدۂ ختمِ نبوت ایمان کی بنیاد ہے ، اس میں ذرہ برابر شک بھی حالتِ کفر و ارتداد تک لے جاتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ مغربی کلچر و ثقافت کے فروغ سے حیاء باختہ معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ۔مولانا خلیل احمد، مولانا عمر عثمان اور مولانا محمد سلمان عثمانی نے کہا کہ قرآن و حدیث سے دوری امتِ مسلمہ کے زوال کا سبب بن رہی ہے ۔برائی کے خاتمے کے لیے نیکی کو عام کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے تمام مسائل کا حل اللہ اور اس کے رسولﷺ کی اطاعت میں ہے ۔
مقررین نے کہا کہ اسلام واحد مذہب ہے جس میں کوئی جبر نہیں، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے ۔ نبی کریم ﷺ کی سیرت ہمارے لیے کامل نمونۂ عمل ہے ، جس سے دوری ہماری ناکامی کا باعث ہے ۔انہوں نے کہا کہ کفریہ طاقتیں مسلمانوں کو اختلافات میں الجھا کر کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ تمام ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھنا ہوگا۔مولانا احسن رضوان اور قاری محمد یوسف نے کہا کہ کفار کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اجتماعی استغفار اور نبی ﷺ کے طریقوں پر عمل ضروری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق ڈھالیں گے تبھی حقیقی انقلاب ممکن ہوگا۔