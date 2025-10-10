ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں انسدادِ پولیو مہم 13 اکتوبر سے شروع ہوگی
مہم میں 1916 موبائل، 106 فکسڈ اور 49 ٹرانزٹ ٹیمیں حصہ لیں گی
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں انسدادِ پولیو مہم 13 سے 16 اکتوبر 2025 تک جاری رہے گی، جس دوران 4 لاکھ 33 ہزار 838 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔محکمہ صحت ذرائع کے مطابق مہم میں 1916 موبائل، 106 فکسڈ اور 49 ٹرانزٹ ٹیمیں حصہ لیں گی، جو گھر گھر جا کر بچوں کو ویکسین کے قطرے پلائیں گی۔ضلعی انتظامیہ نے ہدایت کی ہے کہ مہم کے دوران موثر نگرانی کو یقینی بنایا جائے تاکہ سو فیصد نتائج حاصل کیے جا سکیں اور پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے تمام ادارے مربوط انداز میں کام کریں۔انتظامیہ کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ اس قومی مہم میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔مزید برآں، والدین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں تاکہ انہیں عمر بھر کی معذوری سے محفوظ رکھا جا سکے ۔