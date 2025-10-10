صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونین کونسلز کی نئی حد بندی، ٹوبہ کیلئے ضلعی کمیٹی تشکیل

  • فیصل آباد
یونین کونسلز کی نئی حد بندی، ٹوبہ کیلئے ضلعی کمیٹی تشکیل

ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کمیٹی کے کنوینر ، اسسٹنٹ کمشنر ، ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ممبر

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صوبہ پنجاب میں یونین کونسلز کی نئی حد بندی کے لیے اضلاع کی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں۔جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے لیے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو کمیٹی کا کنوینر مقرر کیا گیا ہے ، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر ٹوبہ اور ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈویلپمنٹ کو بالترتیب ممبر نمبر ایک اور دو نامزد کیا گیا ہے ۔ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے مطابق کمیٹی جلد اپنی کارروائی کا آغاز کرے گی اور ضلع میں یونین کونسلز کی نئی حد بندی کا عمل شفافیت، آبادی کے تناسب، جغرافیائی توازن اور انتظامی سہولت کے اصولوں کے تحت مکمل کیا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا مقصد عوامی نمائندگی کے عمل کو مؤثر اور منصفانہ بنانا ہے تاکہ آئندہ بلدیاتی انتخابات کے لیے درست بنیاد فراہم کی جا سکے ۔یہ کمیٹی آئین کے آرٹیکل 222(b)، الیکشن ایکٹ 2017، اور پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت تشکیل دی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے : ریونیو جنریشن بارے اقدامات کی ہدایت

پنجاب کی تاریخ کا بڑا کینسر ہسپتال تکمیل کے آخری مراحل میں : مریم اورنگزیب

انفورسمنٹ کو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے اختیارات کی منظوری

اپنا گھر سکیم ، 3 ہزار 694 خاندانوں کی سکروٹنی کا عمل مکمل

میٹرو اورنج ٹرین کا بنیادی ڈھانچہ مزید خراب ہونے لگا

خواجہ سلمان رفیق کا زیر تعمیر جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کادورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ