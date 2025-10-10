صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوان نسل میں تخلیقی و کاروباری سوچ پیدا کرنا ضروری :مقررین

  • فیصل آباد
نوجوان نسل میں تخلیقی و کاروباری سوچ پیدا کرنا ضروری :مقررین

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے بزنس انکوبیشن سینٹر کے زیر اہتمام دو روزہ بوٹ کیمپ

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)نوجوان نسل میں تخلیقی اور کاروباری سوچ کو فروغ دینا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے تاکہ ملک کی معاشی ترقی کو مضبوط بنیاد فراہم کی جا سکے ۔ ان خیالات کا اظہار زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے بزنس انکوبیشن سینٹر کے زیر اہتمام منعقدہ دو روزہ بوٹ کیمپ کے مقررین نے کیا۔پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرپرینیورشپ کے سی ای او طاہر محمود نے کہا کہ قیادت کی شروعات خود آگاہی اور پہل کرنے کی جرات سے ہوتی ہے ۔ ہر کاروباری خیال کو ٹیم ورک، نظم و ضبط اور قائدانہ خصوصیات کے ذریعے ایک کامیاب سٹارٹ اپ میں بدلا جا سکتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے جو جی ڈی پی میں نمایاں حصہ ڈالنے کے ساتھ لاکھوں افراد کو روزگار فراہم کرتی ہے۔

طلبہ کو چاہیے کہ زراعت کو بطور پیشہ اپنائیں تاکہ ملکی استحکام میں اپنا کردار ادا کر سکیں کیونکہ بین الاقوامی سطح پر ابھرنے کا واحد راستہ زراعت ہی ہے ۔پرنسپل آفیسر راؤ زاہد عباس نے کہا کہ مستقبل ان لوگوں کا ہے جو مختلف انداز میں سوچتے اور فیصلہ کن عمل اختیار کرتے ہیں۔ قیادت دوسروں کو مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے متاثر کرنے کا نام ہے اور یہ ترقی پسند ذہن کی عکاس ہوتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی طلبہ کو تجرباتی تعلیم اور ہنر پر مبنی تربیت فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے ۔ڈائریکٹر بزنس انکوبیشن سینٹر ڈاکٹر افتخار احمد نے کہا کہ ہمارا نوجوان طبقہ صلاحیتوں سے بھرپور اور نئے افق تلاش کرنے کے لیے پُرعزم ہے ، انہیں صرف بروقت اور مناسب رہنمائی کی ضرورت ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

انسداد ڈینگی میں ناقص کارکردگی پر سخت کارروائی کا حکم

عالمی یو م بصارت پر ضلع کونسل ہال میانوالی میں سیمینار

سرگودھا پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کی اہم تقریب ،28دسمبر کو الیکشن کا اعلان

کمشنر اور ڈی سی نے پولیو مہم کا 3روز قبل افتتاح کر دیا

اساتذہ کے عالمی دن کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد

بھکر میں 13 سے 16 اکتوبر تک پولیو مہم کے انتظامات فائنل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ