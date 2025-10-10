صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹو بہ :سٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے شہری مشکلات کا شکار

  • فیصل آباد
ٹو بہ :سٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے شہری مشکلات کا شکار

اندھیروں میں ڈوبی سڑکیں اور گلیاں عوام کے لیے وبالِ جان بن گئی ہیں

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )شہر کے مختلف علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ اندھیروں میں ڈوبی سڑکیں اور گلیاں عوام کے لیے وبالِ جان بن گئی ہیں۔شہریوں نے بتایا کہ بجلی کے پولز اور تاریں تو نصب ہیں مگر لائٹس نہ ہونے کے باعث شام کے بعد پورا علاقہ تاریکی میں ڈوب جاتا ہے ۔ فجر، مغرب اور عشاء کے اوقات میں مساجد جانے والے افراد کو خاص طور پر سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گلیوں میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے گرنے ، ٹھوکر لگنے اور حادثات کے واقعات بڑھ رہے ہیں جبکہ شام کے بعد خواتین اور بچوں کا گھروں سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ تاریکی کے باعث چوری، راہزنی اور موٹر سائیکل چھیننے جیسے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے مگر انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔شہریوں نے انکشاف کیا کہ بعض علاقوں میں سٹریٹ لائٹس کی تنصیب کے لیے بجٹ بھی منظور ہو چکا ہے مگر کام تاحال شروع نہیں کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

انسداد ڈینگی میں ناقص کارکردگی پر سخت کارروائی کا حکم

عالمی یو م بصارت پر ضلع کونسل ہال میانوالی میں سیمینار

سرگودھا پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کی اہم تقریب ،28دسمبر کو الیکشن کا اعلان

کمشنر اور ڈی سی نے پولیو مہم کا 3روز قبل افتتاح کر دیا

اساتذہ کے عالمی دن کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد

بھکر میں 13 سے 16 اکتوبر تک پولیو مہم کے انتظامات فائنل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ