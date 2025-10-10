چنیوٹ :صفائی آپریشن، شہری علاقوں میں سڑکوں کی دھلائی
عوامی شکایات پر کارروائی ،کوڑا اٹھانے کے بعد شہریوں سے فیڈبیک بھی لیا جا رہا
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلع چنیوٹ میں فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے صفائی آپریشن بلا تعطل جاری ہے ۔ ستھرا پنجاب ٹیم نے لاہور روڈ سمیت دیگر مصروف شاہراہوں پر واشنگ آپریشن مکمل کیا، جس کے دوران سڑکوں کی معیاری صفائی و دھلائی سے صاف ستھرا ماحول یقینی بنایا گیا۔ ڈسٹرکٹ منیجر ایف ڈبلیو ایم سی عبداللہ نذیر باجوہ کے مطابق واشنگ آپریشن کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر معمول کی صفائی بھی جاری ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ ایف ڈبلیو ایم سی کے تمام افسران فیلڈ میں صفائی آپریشن کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، جبکہ عوامی شکایات پر فوری کارروائی اور کوڑا کرکٹ اٹھانے کے بعد متعلقہ شہریوں سے فیڈبیک بھی لیا جا رہا ہے ۔ عبداللہ نذیر باجوہ نے کہا کہ ضلع کو صفائی کے لحاظ سے مثالی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔