ستھرا پنجاب پروگرام : ڈور ٹو ڈور کولیکشن یقینی بنانے کا حکم
اسسٹنٹ کمشنرز تحصیلوں میں مہم کی مکمل نگرانی کریں اور رپورٹ دیں : ندیم ناصر
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے کہا ہے کہ ستھرا پنجاب کی ٹیمیں گھر گھر سے کوڑا کرکٹ کی کولیکشن کو یقینی بنائیں تاکہ عوامی اعتماد میں مزید اضافہ ہو۔ انہوں نے ستھرا پنجاب مہم پر عملدرآمد کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ شہری علاقوں میں صفائی کی صورتحال کو مزید بہتر بنایا جائے جبکہ دیہی علاقوں پر بھی یکساں توجہ دی جائے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا پائلٹ پراجیکٹ ہے ، اس لیے صفائی ستھرائی کے نظام میں واضح بہتری اور جدت نظر آنی چاہیے ۔ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایت کی کہ وہ تحصیلوں میں مہم کی مکمل نگرانی کریں اور ہر ہفتے پیش رفت سے آگاہ کریں۔ مزید کہا کہ شاہرات پر کسی جگہ کوڑا کرکٹ نظر نہیں آنا چاہیے ، جبکہ ایف ڈبلیو ایم سی کے تحصیل منیجرز مہم کی مانیٹرنگ باقاعدگی سے جاری رکھیں۔