ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے موقع پر آگاہی واک کا انعقاد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)الائیڈ ہسپتال ٹو کے زیر اہتمام ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے موقع پر شعور و آگاہی اجاگر کرنے کے لئے آگاہی واک منعقد کی گئی۔۔۔
واک میں پروفیسر ڈاکٹر امتیاز ڈوگر،ڈاکٹر فیض محی الدین،ڈاکٹر ثمرین، ڈاکٹر مقصود اور ڈاکٹر غلام مصطفے سمیت طبی ماہرین، طلبہ اور شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ذہنی صحت کی اہمیت اور مثبت طرزِ زندگی کے پیغامات درج تھے ۔ واک کا مقصد عوام میں ذہنی صحت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور ذہنی دباؤ سے نمٹنے کے لئے صحت مند طرزِ زندگی اپنانے کی ترغیب دینا تھا۔