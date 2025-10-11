گندم اگاؤ مہم، 18لاکھ 34 ہزار ایکڑ رقبے پر کاشت کا ہدف
57 ہزار 318ایکڑ سرکاری اراضی پر بھی گندم کاشت کی جائے گی
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر ڈویژن میں گندم اگاؤ مہم کے حوالے سے جاری اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈویژنل ویٹ کمیٹی کا اجلاس کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنرز، ڈائریکٹر زراعت، کسان رہنما، ڈیلرز اور سیڈ کمپنیوں کے عہدیدار شریک ہوئے ۔ڈائریکٹر زراعت چوہدری خالد محمود نے بتایا کہ ڈویژن میں 18 لاکھ 34 ہزار ایکڑ رقبہ پر گندم کی فصل کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ، جبکہ اس سال 57 ہزار 318 ایکڑ سرکاری اراضی پر بھی گندم کاشت کی جائے گی۔ ان کے مطابق ڈویژن میں گندم کا بیج ہدف سے زائد مقدار میں دستیاب ہے اور 275 زرعی انٹرنز محکمہ زراعت کی معاونت کے لیے فیلڈ میں متحرک ہیں۔ اب تک 64 ہزار کسانوں میں کسان کارڈز تقسیم کیے جا چکے ہیں۔انہوں نے مزید بتایا کہ حکومت پنجاب نے گندم کی فی من قیمت 3500 روپے مقرر کی ہے ۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے ہدایت کی کہ گندم کی کاشت سے قبل نمبرداروں اور پٹواریوں کے ذریعے کسانوں کی رائے شماری (Pulse Report) لی جائے تاکہ زمینی حقائق کے مطابق دیانتدارانہ سروے یقینی بنایا جا سکے ۔کمشنر نے کہا کہ کسانوں کو سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے ، نمائشی اقدامات سے گریز کیا جائے ۔ مقامی سطح کے مسائل موقع پر حل کیے جائیں، جبکہ صوبائی سطح کے معاملات اعلیٰ حکام کے نوٹس میں لائے جائیں گے ۔