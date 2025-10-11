کمسن لڑکے سے زیادتی کی کوشش ، ملزم کیخلاف مقدمہ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کمسن لڑکے سے مبینہ طور پر زیادتی کی کوشش ، مقدمہ درج کر لیا گیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں تنویر نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے مبینہ طور پر اس کے کمسن بیٹے کو قابو کر لیا اور زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرنے لگا ،مزاحمت پر ملزم موقع سے فرار ہوگیا۔
