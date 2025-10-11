صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشتگردوں ،سہولت کاروں کو عبرتناک سزا دی جائے :تاجر رہنماء

  • فیصل آباد
دہشتگردوں ،سہولت کاروں کو عبرتناک سزا دی جائے :تاجر رہنماء

دہشت گردی کیخلاف پاک فوج کے ساتھ ہیں:خواجہ شاہد رزاق ،شیخ سعید ،ملک سہیلنیشنل ایکشن پلان پر عملدرآمد یقینی بنا ئیں :مرزا طالب ، خالق وحید ، مرزا مظہر و دیگر

 فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے سرپرستِ اعلیٰ و صدر انجمن تاجران سٹی فیصل آباد خواجہ شاہد رزاق سکا، جنرل سیکرٹری شیخ سعید احمد، ڈپٹی سیکرٹری میاں ریاض شاہد، چیئرمین مرزا اشرف مغل، صدر ینگ ٹریڈر ملک سہیل نیاز طور اور دیگر سینئر رہنماؤں نے کہا ہے کہ تاجر برادری دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کے ساتھ ہے ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف  کی پریس کانفرنس پوری قوم کی امنگوں کی عکاس  ہے ،دہشتگردوں اور ان کے سہولت کاروں کو عبرتناک سزا دی جائے۔انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے اظہارِ یکجہتی کیا ۔سینئر رہنماؤں مرزا طالب صدیق بیگ، خالق وحید رامے ، مرزا مظہر ، یعقوب اعوان، چودھری اعجاز ،حاجی شمشاد  ، میاں اشرف مٹھو، ملک ذوالفقار ، حاجی عبدالحمید ، ایس ایم ایوب، رانا عالم رضا، شیخ ارسلان اسلم ، ملک عباس اشرف اور چودھری شاہد ندیم نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کارپوریشن ملازمین کی بائیو میٹرک حاضری یقینی بنانے کا حکم

یونیورسٹی آف سرگودھا اور پی اے ایف ہسپتال میں تعاون کا معاہدہ

ذہنی صحت :ڈسٹرکٹ جیل کے زیر اہتمام شعور بیداری واک

گندم کی سمگلنگ ناکام،1000کلووالی 2000بوریاں برآمد

اسد عباس مگسی کا مریم نواز ہیلتھ کلینک ابا خیل کا دورہ،صفائی سہولیات کا جائزہ لیا

4 روزہ انسداد پولیو مہم کیلئے تمام انتظامات مکمل کر لئے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن