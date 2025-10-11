دہشتگردوں ،سہولت کاروں کو عبرتناک سزا دی جائے :تاجر رہنماء
دہشت گردی کیخلاف پاک فوج کے ساتھ ہیں:خواجہ شاہد رزاق ،شیخ سعید ،ملک سہیلنیشنل ایکشن پلان پر عملدرآمد یقینی بنا ئیں :مرزا طالب ، خالق وحید ، مرزا مظہر و دیگر
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے سرپرستِ اعلیٰ و صدر انجمن تاجران سٹی فیصل آباد خواجہ شاہد رزاق سکا، جنرل سیکرٹری شیخ سعید احمد، ڈپٹی سیکرٹری میاں ریاض شاہد، چیئرمین مرزا اشرف مغل، صدر ینگ ٹریڈر ملک سہیل نیاز طور اور دیگر سینئر رہنماؤں نے کہا ہے کہ تاجر برادری دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کے ساتھ ہے ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس پوری قوم کی امنگوں کی عکاس ہے ،دہشتگردوں اور ان کے سہولت کاروں کو عبرتناک سزا دی جائے۔انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے اظہارِ یکجہتی کیا ۔سینئر رہنماؤں مرزا طالب صدیق بیگ، خالق وحید رامے ، مرزا مظہر ، یعقوب اعوان، چودھری اعجاز ،حاجی شمشاد ، میاں اشرف مٹھو، ملک ذوالفقار ، حاجی عبدالحمید ، ایس ایم ایوب، رانا عالم رضا، شیخ ارسلان اسلم ، ملک عباس اشرف اور چودھری شاہد ندیم نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے ۔