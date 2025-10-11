صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گڑھ مہاراجہ:سیلابی صورتحال میں خدمات پر سماجی ورکرکو تعریفی سند

  • فیصل آباد
گڑھ مہاراجہ:سیلابی صورتحال میں خدمات پر سماجی ورکرکو تعریفی سند

گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا )تحصیل احمد پور سیال میں تاریخ کے بدترین سیلاب کے دوران پاک فوج کے ہمراہ ریسکیو خدمات اور متاثرین سیلاب کی امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر وائس چیئرمین پنجاب قومی امن فورس کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی پاکستان۔۔۔

 ضلعی صدر جماعت الصالحین پاکستان، تحصیل سپورٹس صدر احمد پور سیال اور سوشل ورکر زوار ملک غلام جیلانی کو تحصیل انتظامیہ کی طرف سے تعریفی سند سے نوازا گیا۔اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال وقاص ظفر نے سماجی خدمات کے اعتراف میں اپنے ہاتھ سے زوار ملک غلام جیلانی کو تعریفی سرٹیفکیٹ پیش کیا، جس پر زوار ملک غلام جیلانی نے اسسٹنٹ کمشنر کا شکریہ ادا کیا۔ 

