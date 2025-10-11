ریلوے کالونی کھنڈرات میں تبدیل، افسروں کی چشم پوشی برقرار
12 کنال رقبے پر تعمیر کردہ 27 کوارٹرز میں سے 20 غیر آباد اور تباہ ہو چکے
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )محکمہ ریلوے کے افسران کی غفلت اور عدم توجہی کے باعث ٹوبہ اسٹیشن کے ساتھ واقع ریلوے ملازمین کی رہائشی کالونی مکمل طور پر خستہ حالی کا شکار ہو گئی ہے ۔ذرائع کے مطابق 12 کنال رقبے پر تعمیر کردہ 27 کوارٹرز میں سے 20 غیر آباد اور تباہ ہو چکے ہیں، جب کہ صرف 7 کوارٹرز میں ریلوے ملازمین انتہائی خراب اور خطرناک حالت میں رہائش پذیر ہیں۔دیواروں میں دراڑیں، ٹپکتی چھتیں، ٹوٹی کھڑکیاں اور گندگی کے ڈھیر علاقے کا منظر بگاڑ رہے ہیں۔ رات کے وقت اندھیرا چھا جاتا ہے اور جھاڑیاں جرائم پیشہ عناصر کی محفوظ پناہ گاہ بن چکی ہیں۔قریب ہی واقع پوش ہاؤسنگ کالونی نمبر 1 کے مکینوں نے خوف و ہراس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کالونی کی خستہ حالی اور تاریکی کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے ۔رہائشیوں نے وزیرِ ریلوے سے مطالبہ کیا ہے کہ کھنڈرات بنی عمارتوں کو منہدم کر کے جدید اور محفوظ رہائشی کالونی تعمیر کی جائے تاکہ شہر کا حسن بھی بحال ہو۔