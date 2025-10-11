صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا کی خبر پر ایکشن، نواز شریف پارک میں صفائی و تزئین و آرائش کا آغاز

  • فیصل آباد
کمالیہ (نمائندہ دُنیا)دنیا کی خبر پر ایکشن، نواز شریف پارک میں صفائی ستھرائی اور تزئین و آرائش کا کام شروع کر دیا ۔ تفصیلات کے مطابق ایک روزقبل روزنامہ دُنیا میں خبر شائع ہونے پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔۔۔

اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی علی رضا کی خصوصی نگرانی میں مل فتیانہ روڈ پر واقع پارک میں صفائی ستھرائی اور دیگر ترقیاتی امور کی رفتار تیز کر دی گئی ، میونسپل عملہ روزانہ کی بنیاد پر پارک کی دیکھ بھال، گھاس کی کٹائی، پودوں کو پانی دینے اور دیگر انتظامات میں مصروف عمل ہے ۔مزید برآں، پارک میں لائٹس کو فعال کرنے ، پینٹس کی تجدید اور نئے پودے لگانے کا کام بھی جاری ہے تاکہ شہریوں کو خوشگوار، روشن اور صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جا سکے ۔اہل علاقہ نے روزنامہ دنیا کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔

 

