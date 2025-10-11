صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:پیرا فورس کا لینڈ مافیا کیخلاف ایکشن، 4 ایکڑ 2 کنال اراضی واگزار

  • فیصل آباد
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی (پیرا فورس)نے لینڈ مافیا کے خلاف کارروائی کی۔۔۔۔

سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر محمد افضل کی سربراہی میں چک نمبر 141 جھگی بلوچاں اور چک نمبر 151 ماہو میں آپریشن کرتے ہوئے 4 ایکڑ 2 کنال سرکاری اور نجی اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کرالی جبکہ موقع پر بھاری مشینری کے ذریعے قائم تجاوزات کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ایس ڈی ای او محمد افضل نے کہا کہ کسی کو بھی سرکاری زمینوں پر قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا اور قانون پر مکمل عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا۔

