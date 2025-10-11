اوور ہیڈ برج کی عدم تعمیر، ٹوبہ کے شہری شدید اذیت میں مبتلا
ریلوے پھاٹک دن میں 20 سے 25 مرتبہ بند ہوتا ، گاڑیوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اوور ہیڈ برج نہ ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ مرکزی چوک میں ہر وقت ٹریفک جام معمول بن چکا ہے ۔شہر میں صرف ایک ریلوے پھاٹک ہے جو دن میں 20 سے 25 مرتبہ بند ہوتا ہے ، جس کے باعث گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ جاتی ہیں۔ایمرجنسی کی صورت میں مریضوں کو اسپتال پہنچانا ممکن نہیں رہتا، طلبہ امتحانات کے لیے لیٹ ہو جاتے ہیں جبکہ دفاتر اور کاروباری مراکز جانے والے افراد کو بھی مشکلات درپیش ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ موٹروے M3 اور M4 کے درمیان مرکزی سڑک کے ڈبل روڈ منصوبے کے ساتھ ریلوے پھاٹک پر اوور ہیڈ برج کی تعمیر بھی شامل کی جائے تاکہ ٹریفک مسائل کا مستقل حل نکالا جا سکے ۔عوامی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ منصوبے کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے ۔