چنیوٹ:اشیائے خورونوش کے معیار کی جانچ کیلئے فوڈ حکام کی کارروائیاں جاری
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )اشیائے خوردونوش کے معیار کی جانچ کیلئے فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا کی سربراہی میں 123 فوڈ یونٹس کی چیکنگ کے دوران 10 یونٹس کو 56 ہزار روپے کے جرمانے عائد کئے گئے۔۔۔
انہوں نے بتایا کہ علی الصبح ناکہ بندی کے دوران 43 دودھ بردار گاڑیوں میں موجود 3075 لٹر دودھ کی چیکنگ کی گئی۔ کریانہ سٹورز سے ایکسپائر مصنوعات برآمد کر کے تلف کر دی گئیں۔انہوں نے مزید بتایا کہ قوانین کے خلاف خوراک کا کاروبار کرنے والوں کیخلاف میراتھن کارروائیاں جاری رہیں گی۔