ہماری فوج دنیا کی بہادر ترین افواج ہیں:رائے عمر حیات
کمالیہ (نمائندہ دُنیا)معروف سیاسی و سماجی ورکر رائے عمر حیات خاں منج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کی افواج دنیا کی بہترین اور بہادر ترین افواج ہیں۔۔۔
جو ہر چیلنج اور خطرے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے ،بھارت کی جانب سے کسی بھی جارحیت یا دھمکی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا کیونکہ پاک فوج ہر حالت میں ملک کے دفاع کے لیے تیار ہے ۔رائے عمر حیات منج نے مزید کہا کہ افواجِ پاکستان نے ہمیشہ دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا ہے اور آئندہ بھی وطن کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے سے دریغ نہیں کرے گی،قوم اپنے بہادر سپاہیوں پر فخر کرتی ہے اور دعا گو ہے کہ اﷲتعالیٰ پاکستان اور اس کی افواج کو ہمیشہ کامیاب، محفوظ اور سرخرو رکھے ۔