ٹوبہ ٹیک سنگھ: ون ویلنگ کرنے پرموٹرسائیکل سوار جاں بحق
20 سالہ ذوالقرنین موٹرسائیکل سلپ ہونے سے فٹ پاتھ سے ٹکرا گیا
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )موٹرسائیکل پر خطرناک کرتب دکھانے کا انجام ،کھیکھا روڈ پر زرعی یونیورسٹی سب کیمپس کے قریب ون ویلنگ کے دوران نوجوان جاں بحق ہو گیا۔چک نمبر 295 گ ب 3 مرلہ سکیم کا رہائشی 20 سالہ ذوالقرنین ولد عبدالغفار تیز رفتاری کے باعث موٹرسائیکل سلپ ہونے سے سڑک کنارے فٹ پاتھ سے ٹکرا گیا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ریسکیو 1122 کے مطابق متوفی کو سر پر شدید چوٹیں آئیں۔ لواحقین نے نعش اسپتال منتقل کرنے سے انکار کر دیا۔ پولیس نے ضروری کارروائی شروع کر دی ہے ۔