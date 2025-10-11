پیر محل: 2بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ، مقدمات درج
پیر محل(نمائندہ دنیا )واپڈا کی تار سے ڈائریکٹ بجلی چوری کرتے ہوئے دوبجلی چور پکڑے گئے مقدمات درج۔تفصیلات کے مطابق پیر محل چک نمبر663گ ۔ب میں ایس ڈی او واپڈا محمد ذیشان سرور نے ٹاسک فورس کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے آصف نواز اور عدنان کو بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑکر مقدمات درج کروا دیئے۔۔۔
دریں اثناء نامعلوم افراد چک نمبر690گ ب میں محمدبلال گجر کے انورٹر کی تاریں اورچک نمبر689گ ب میں سرور کے رقبہ سے سولر انورٹر مالیت 85ہزار روپے چوری کرکے لے گئے ، پولیس نے مقدمات درج کرکے کارروائی شروع کر دی ہے ۔