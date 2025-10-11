عقیدۂ ختمِ نبوت کے تحفظ کا عزم جاری رہے گا:اکابرین کا اعلان
قادیانی امریکہ، انڈیا اور اسرائیل کے مہرے ، ان پر نظر رکھنا اداروں کا کام ہے
چناب نگر (نامہ نگار )مجلسِ احرارِ اسلام کے امیر سید محمد کفیل بخاری اور انٹرنیشنل ختمِ نبوت موومنٹ کے نائب امیر مولانا شبیر احمد عثمانی نے کہا ہے کہ عقیدۂ ختمِ نبوت کے تحفظ کا مقدس مشن اکابرین کی جانب سے ہر صورت میں جاری رہے گا۔ قادیانی(ان) کو امریکہ، انڈیا اور اسرائیل کے مہرے قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے ۔ رہنماؤں نے کہا کہ صدیوں سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ چلا آرہا ہے کہ حضورِ ختمِ النبین محمد کریم ؐکے بعد کوئی نبی و رسول پیدا نہ ہوگا اور عقیدۂ ختمِ نبوت کا انکار کرنے والے افراد یا گروہ دائرۂ اسلام سے خارج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کی نشاۃ ثانیہ ہو کر رہے گی اور اسلام غالب ہوگا، اسلام کی پر امن تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا میں امن و سلامتی یقینی بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے قادیانی فتنہ کی بڑھتی ہوئی ریشہ دوانیوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ قادیانی فتنہ کو آئین و قانون کے دائرے میں لایا جائے ۔