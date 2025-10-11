صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چکن فروشوں کا نیا طریقہ، وزن بڑھانے کیلئے پانی کا استعمال

  • فیصل آباد
وزن میں ہیرا پھیری اور پانی لگانے والے مرغی فروشوں کیخلاف کارروائی کا مطالبہ

چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر اور گردونواح میں چکن فروشوں نے وزن بڑھانے کیلئے گوشت کو پانی میں بھگونا شروع کر دیا۔مرغی ذبح کرنے کے بعد کھال اتار کر پانی کی بالٹی میں ڈال دی جاتی ہے جس سے گوشت کا وزن عارضی طور پر بڑھ جاتا ہے ۔شہریوں کے مطابق یہ عمل 15 سے 20 منٹ تک جاری رہتا ہے اور گاہک کو وہی مرغی فروخت کی جاتی ہے ۔مرغی فروش پہلے ہی فی کلو قیمت وصول کر کے صفائی کی مد میں 100 گرام گوشت کم کر دیتے ہیں۔عوام نے مقامی انتظامیہ اور تحصیل افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ وزن میں ہیرا پھیری اور پانی لگانے والے مرغی فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔

 

