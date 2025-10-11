اولیائے کرام اور اہلِ بیتؓ کی تعلیمات مشعلِ راہ ہیں:علامہ نبی گل قادری
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )معروف مذہبی رہنما علامہ نبی گل قادری نے کہا ہے کہ اولیائے کرام اور اہلِ بیتِ اطہارؓ کی تعلیمات امتِ مسلمہ کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔جامع مسجد گلزارِ مدینہ ریلوے کالونی میں منعقدہ 134ویں ماہانہ درسِ قرآن و حدیث اور \"تاجدارِ غوث الوریٰ کانفرنس\" سے خطاب کرتے ہوئے۔۔۔
انہوں نے کہا کہ حضور غوث الاعظمؒ، حضرت علیؓ اور اہلِ بیتِ رسول ﷺ نے دینِ اسلام کی سربلندی اور انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔انہوں نے کہا کہ اگر امتِ مسلمہ آج اہلِ بیتؓ اور اولیائے کرام کی تعلیمات پر عمل کرے تو دنیا میں امن، بھائی چارہ اور انصاف قائم ہو سکتا ہے ۔