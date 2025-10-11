صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اولیائے کرام اور اہلِ بیتؓ کی تعلیمات مشعلِ راہ ہیں:علامہ نبی گل قادری

  • فیصل آباد
اولیائے کرام اور اہلِ بیتؓ کی تعلیمات مشعلِ راہ ہیں:علامہ نبی گل قادری

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )معروف مذہبی رہنما علامہ نبی گل قادری نے کہا ہے کہ اولیائے کرام اور اہلِ بیتِ اطہارؓ کی تعلیمات امتِ مسلمہ کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔جامع مسجد گلزارِ مدینہ ریلوے کالونی میں منعقدہ 134ویں ماہانہ درسِ قرآن و حدیث اور \"تاجدارِ غوث الوریٰ کانفرنس\" سے خطاب کرتے ہوئے۔۔۔

 انہوں نے کہا کہ حضور غوث الاعظمؒ، حضرت علیؓ اور اہلِ بیتِ رسول ﷺ نے دینِ اسلام کی سربلندی اور انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔انہوں نے کہا کہ اگر امتِ مسلمہ آج اہلِ بیتؓ اور اولیائے کرام کی تعلیمات پر عمل کرے تو دنیا میں امن، بھائی چارہ اور انصاف قائم ہو سکتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کارپوریشن ملازمین کی بائیو میٹرک حاضری یقینی بنانے کا حکم

یونیورسٹی آف سرگودھا اور پی اے ایف ہسپتال میں تعاون کا معاہدہ

ذہنی صحت :ڈسٹرکٹ جیل کے زیر اہتمام شعور بیداری واک

گندم کی سمگلنگ ناکام،1000کلووالی 2000بوریاں برآمد

اسد عباس مگسی کا مریم نواز ہیلتھ کلینک ابا خیل کا دورہ،صفائی سہولیات کا جائزہ لیا

4 روزہ انسداد پولیو مہم کیلئے تمام انتظامات مکمل کر لئے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن