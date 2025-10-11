اتائیوں کو کھلی چھٹی، محکمہ صحت خاموش :میاں وقاص خالد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جنرل سیکرٹری کریانہ ایسوسی ایشن غلہ منڈی جڑانوالہ میاں وقاص خالد نے کہا ہے کہ ڈی ڈی ایچ او نے مبینہ طور پر اتائیوں کو انسانی جانوں سے کھیلنے کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔۔۔
اتائی گلی محلوں میں بلا خوف و خطر غیر قانونی دھندہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پرائیویٹ ہسپتالوں میں دورانِ آپریشن خواتین کی ہلاکتیں معمول بن چکی ہیں جبکہ غلط انجکشن لگنے سے بچوں کی اموات کے واقعات کے باوجود محکمہ صحت خاموش تماشائی بنا ہوا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کاغذی کارروائی کرکے افسرانِ بالا کو مطمئن کرتا ہے ، تاہم مبینہ طور پر نذرانہ لے کر دوبارہ کلینکس کھولنے کی اجازت دے دیتا ہے ۔ وقاص خالد نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور صوبائی وزیر صحت سے مطالبہ کیا ہے کہ عطائیوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے اور متعلقہ افسر کو فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے تاکہ انسانی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے ۔