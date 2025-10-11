صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قرآن و حدیث سے روگردانی امت کیلئے پریشانی کا باعث : علماء

  • فیصل آباد
عقیدۂ ختم نبوت ایمان کی اساس :مولانا خلیل ،مولانا عمر عثمان، سلمان عثمانی

چناب نگر (نامہ نگار )مولانا خلیل احمد، مولانا عمر عثمان، مولانا محمد سلمان عثمانی نے کہا کہ قرآن و حدیث سے روگردانی امت کے لیے پریشانی و زوال کا باعث بن رہی ہے ، نیکی کو فروغ دینا ہوگا اور برائی کو جڑ سے ختم کیا جائے ۔ ختم نبوت اسلامک سنٹر چناب نگر میں منعقدہ کورس و سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے علمائے کرام نے کہا کہ عقیدۂ ختم نبوت ایمان کی اساس ہے اور اس میں شک کی صورت حال کم از کم حالتِ ارتداد تک لے جا سکتی ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے تمام مسائل کا حل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں مضمر ہے اور قرآن و حدیث سے دوری ہماری ناکامی کی وجہ ہے ، جس کی وجہ سے ہم مسلمان خوار ہو رہے ہیں۔مقررین نے کہا کہ کفریہ طاقتیں مسلمانوں کے اندر اختلافات بڑھا کر سازشیں رچاتی ہیں، لہٰذا ہمیں آپس میں اتحاد اور اجتماعی استغفار کے ذریعے ناصرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہونا ہوگا۔ مولانا احسن رضوان اور قاری محمد یوسف نے کہا کہ کفار سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا اور آپس کے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اجتماعی صف بندی اختیار کرنی ہوگی، تبھی انقلاب ممکن ہے ۔

 

