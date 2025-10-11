صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماموں کانجن:شہریوں نے ڈاکو کی درگت بنادی، پولیس کے سپرد

  • فیصل آباد
بھٹہ سٹاپ کے قریب دو ڈاکوواردات کر رہے تھے ، شہریوں نے مزاحمت کر دی

 ماموں کانجن(نمائندہ دنیا)ماموں کانجن میں ڈکیتی کی واردات کرنے والے ایک ڈاکو کو شہریوں نے دھر لیا، درگت بنا کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق بھٹہ سٹاپ نزد پھاٹک کے قریب ذیشان نامی دودھ فروش کو دو موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے لوٹنے کی کوشش کی تو اس نے مزاحمت کردی، اس دوران دیگر شہری بھی موقع پر پہنچ گئے تو ڈاکو اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کر فصل مکئی میں جا گھسے ۔ شہریوں نے ایک ڈاکو کو اسلحہ سمیت پکڑ کر خوب درگت بنانے کے بعد پولیس تھانہ ماموں کانجن کے حوالے کر دیا۔ گرفتار ڈاکو کی شناخت اسد علی سکنہ سمندری کے نام سے ہوئی جبکہ دوسرے کی تلاش پولیس نے شروع کر دی ہے ۔ 

 

