ڈجکوٹ:عوام کے احتجاج پر زیر تعمیر ناقص نالہ کی دیواریں گرا دی گئیں
ڈجکوٹ (نمائندہ دنیا )ہسپتال روڈ پر نالے کی ناقص تعمیر ، عوام کے احتجاج پر اسسٹنٹ کمشنر صدر نے زیر تعمیر نالہ کی دیواریں گرا دیں۔ تفصیلات کے مطابق ڈجکوٹ میں ہسپتال روڈ پر سڑک اور نالے کی تعمیر انتہائی سست روی سے جاری تھی۔۔۔
جبکہ ناقص میٹریل کا استعمال کیا جارہا تھا، عوام کے احتجاج اور سوشل میڈیا پر ناقص میٹریل کے استعمال کی وڈیوز وائرل ہونے پر اے سی صدر ڈاکٹر ذوالقرنین حیدر وٹو نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ناقص نالہ گرا دیا اور ٹھیکیدار کو معیاری میٹریل اور کوالٹی ورک کی وارننگ دی ،ناقص نالہ گرانے پر شہریوں نے اے سی صدر کے حق میں نعرے لگائے ۔