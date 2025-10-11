کمالیہ :پارکس میں پودے لگانے کا سلسلہ جاری، شہری مہم میں حصہ لیں:اے سی
کمالیہ (نمائندہ دُنیا)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور کمشنر فیصل آباد ڈویژن کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی علی رضا کی زیر نگرانی کمالیہ شہر کے پارکس میں پودے لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔۔۔
اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ شہریوں کو سرسبز اور صحت مند ماحول فراہم کرنا حکومتِ پنجاب کی اولین ترجیح ہے ، پودے نہ صرف ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوں گے بلکہ شہریوں کو صاف اور خوشگوار فضا بھی میسر آئے گی۔انہوں نے کہا کہ شہریوں کو چاہیے کہ وہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور پودوں کی حفاظت یقینی بنائیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ماحول فراہم کیا جا سکے ۔