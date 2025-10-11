صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسولین اور جان بچانے والی ادویات مہنگی، مریضوں کی مشکلات

  • فیصل آباد
انسولین اور جان بچانے والی ادویات مہنگی، مریضوں کی مشکلات

شوگر کے مریض انسولین کے حصول کیلئے سرکاری ہسپتالوں کے چکر لگانے پر مجبور

چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر اور گردونواح میں دل کے امراض سمیت دیگر جان بچانے والی ادویات، خصوصاً انسولین کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے ۔شوگر کے مریض انسولین کے حصول کے لیے سرکاری ہسپتالوں کے چکر لگانے پر مجبور ہیں، تاہم سرکاری ہسپتالوں میں بھی انسولین ختم ہونے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ چند میڈیکل اسٹورز پر دستیاب انسولین من مانے داموں فروخت کی جا رہی ہے ۔ذرائع کے مطابق ڈرگ انسپکٹرز مارکیٹ کنٹرول کرنے کے بجائے دفاتر تک محدود ہیں، جبکہ کئی جان بچانے والی ادویات بلیک میں فروخت ہو رہی ہیں۔مریضوں نے الزام لگایا ہے کہ بعض ڈاکٹرز جان بوجھ کر شارٹ ادویات تجویز کرتے ہیں تاکہ کمیشن حاصل کر سکیں۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

