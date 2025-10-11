صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گڑھ مہاراجہ:سیلاب میں ذمہ دارانہ رپورٹنگ پر صحافیوں کو تعریفی اسناد

  • فیصل آباد
گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا )تحصیل احمد پور سیال میں سیلابی صورتحال کے دوران ذمہ دارانہ رپورٹنگ کرنے پر تحصیل انتظامیہ نے صحافیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور تعریفی اسناد تقسیم کیں۔۔۔

گڑھ موڑ کے ایک نجی ہوٹل میں ان کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیلدار محمد سعید گھمن، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت (توسیع) احمد پور سیال ڈاکٹر غلام مصطفی طاہر، محکمہ مال کے پٹواری، اور ریسکیو 1122 کی طرف سے چوہدری جمشید اقبال میو نے شرکت کی۔ تقریب میں وقاص ظفر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ نقابت کے فرائض فرحت اقبال نے سرانجام دیے ۔ الوداعی تقریب میں تاریخ کے بدترین سیلاب میں ذمہ دارانہ رپورٹنگ کا مظاہرہ کرنے پر سینئر صحافیوں حبیب منظر، تنویر حسین، حجاز علی بٹ، چوہدری عرفان چدھڑ اور عمار یاسر کو تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ صحافیوں کے ساتھ ساتھ فرحت اقبال، عمربٹ، محمد زبیر بھٹہ، عبدالقیوم، فہیم سمیت دیگر پٹواریان کو بھی تعریفی اسناد دی گئیں تاکہ ان کی کارکردگی کو سراہا جا سکے ۔

 

