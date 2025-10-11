صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
پینسرہ:عباس پور میں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر ،مکین پریشان

رنگ روڈ کے اطراف واقع نالہ بھی کوڑا کرکٹ سے بند، عملہ صفائی غائب

پینسرہ(نمائندہ دُنیا)حکومتِ پنجاب کی جانب سے صفائی ستھرائی کے بلند و بانگ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ، یونین کونسل 144 عباس پور کچرا کنڈی میں تبدیل ، جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر ،علاقہ مکین اذیت کا شکار۔ تفصیلات کے مطابق چک نمبر 245 عباس پور کی آبادی حسین آباد کی گلیاں اور بازار کچرے سے بھر گئے ، رنگ روڈ کے اطراف نکاسی آب کیلئے بنایا گیا واحد نالہ بھی کوڑا کرکٹ سے بند ہو چکا ، جس کے باعث گندے پانی نے گھروں کا رخ کر لیا۔شہریوں کی جانب سے بار بار نشاندہی اور ضلعی انتظامیہ کو دی جانے والی درخواستیں بھی بے سود ثابت ہوئیں۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا عملہ صفائی ستھرائی یقینی بنانے کی بجائے مبینہ طور پر گھروں میں بیٹھ کر تنخواہیں وصول کر رہا ہے جس سے حسین آباد اور سید والا میں صفائی کی صورتحال ابتر ہو چکی ۔ علاقہ مکینوں علی فیاض، علی اویس، منظر، اختر، ندیم، باقر، محمد علی، غلام عباس و دیگر نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ یونین کونسل کے متاثرہ دیہات میں صفائی ستھرائی کے ساتھ رنگ روڈ کے اطراف نالے کی صفائی بھی یقینی بنائی جائے ، نالہ بند ہونے سے نکاسی آب کا پانی گھروں کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے ۔

 

