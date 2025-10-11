غیر قانونی پٹرول و گیس ریفلنگ کرنیوالوں کے خلاف کارروائیاں
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )سول ڈیفنس کی ٹیموں نے غیر قانونی پٹرول پمپس، منی پٹرول پمپس اور ایل پی جی گیس ریفلنگ شاپس کے خلاف کارروائیاں کیں۔ سول ڈیفنس آفیسر سائرہ رفیق نے سرگودھا روڈ پر ایک فلنگ اسٹیشن کو فارم K کی عدم دستیابی پر سیل کر دیا۔۔۔
انہوں نے چناب نگر میں دو منی پٹرول پمپس کا سامان اور ڈبے ضبط کرکے مقدمات درج کرادیئے ۔ اسی طرح پمی روڈ پر دو ایل پی جی گیس ریفلنگ شاپس سیل کر کے سامان قبضے میں لے لیا گیا۔سول ڈیفنس آفیسر نے سرگودھا روڈ پر ایک پٹرول سروس کو فائر سیفٹی کے انتظامات فوری مکمل کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔