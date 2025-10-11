صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی پٹرول و گیس ریفلنگ کرنیوالوں کے خلاف کارروائیاں

  • فیصل آباد
غیر قانونی پٹرول و گیس ریفلنگ کرنیوالوں کے خلاف کارروائیاں

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )سول ڈیفنس کی ٹیموں نے غیر قانونی پٹرول پمپس، منی پٹرول پمپس اور ایل پی جی گیس ریفلنگ شاپس کے خلاف کارروائیاں کیں۔ سول ڈیفنس آفیسر سائرہ رفیق نے سرگودھا روڈ پر ایک فلنگ اسٹیشن کو فارم K کی عدم دستیابی پر سیل کر دیا۔۔۔

انہوں نے چناب نگر میں دو منی پٹرول پمپس کا سامان اور ڈبے ضبط کرکے مقدمات درج کرادیئے ۔ اسی طرح پمی روڈ پر دو ایل پی جی گیس ریفلنگ شاپس سیل کر کے سامان قبضے میں لے لیا گیا۔سول ڈیفنس آفیسر نے سرگودھا روڈ پر ایک پٹرول سروس کو فائر سیفٹی کے انتظامات فوری مکمل کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

خسرہ اور روبیلا اب بھی بڑے چیلنجز میں شامل ، وزیر صحت

سپیکر قومی اسمبلی سے پی آر اے وفد کی ملاقات،نومنتخب باڈی سے حلف لینے کی درخواست

انسداد پولیومہم میں غفلت برداشت نہیں کرینگے ،کمشنر راولپنڈی

ڈی سی مری کی تمام محکموں کو اپنی کارکردگی بہتر بنانیکی ہدایت

اسلام آباد :ڈینگی کے 40نئے کیسز ، انتظامیہ انسد اد کیلئے متحرک

نسٹ میں ایم بی بی ایس کے داخلوں کا اعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن