توہینِ عدالت پر محمد نواز کو 6 ماہ قید 6 دکانیں ایک سال کیلئے سیل کرنیکا حکم
میانوالی (نامہ نگار )ملک عظمت اللہ اعوان سینئر سول جج میانوالی نے ایک مقدمہ میں توہینِ عدالت ثابت ہونے پر محمد نواز کو 6 ماہ قید اور ایک سال کے لیے۔۔۔
6 دکانیں سیل کرنے کا حکم دے دیا۔یہ فیصلہ رفیع اللہ کی درخواست پر سنایا گیا، جبکہ مقدمے کی پیروی ماہر قانون دان محمد آصف خان وتہ خیل سینئر ایڈووکیٹ نے کی۔عدالتی فیصلے پر خالد جاوید خان سالار، ملک فضل الرحمان سیال، محمد شہروز خان، منظور اختر ہاشمی اور محمد ذوالفقار علی شیراز نے مبارکباد پیش کی اور آصف خان وتہ خیل کی قانونی کاوشوں کو سراہا۔