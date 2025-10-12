ارائیں ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام مہر کپ 2025 اختتام پذیر
فائنل میچ کلس کرکٹ کلب نے جیت لیا، چالیس ہزار روپے نقد انعام دیا گیا
بھیرہ (نامہ نگار)ارائیں ایسوسی ایشن تحصیل بھیرہ کے صدر اور بھیرہ بار کے بانی مہر محمد نواز ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ ایسوسی ایشن فلاحی کاموں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے بھی اقدامات اٹھا رہی ہے تاکہ ان کی بہتر نشوونما ہو سکے ۔ وہ سپورٹس کمپلیکس بھیرہ میں منعقدہ مہر کپ 2025 کے فائنل مقابلے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ۔فائنل میچ کلس کرکٹ کلب اور غفار کرکٹ کلب بھیرہ کے درمیان ہوا جو سنسنی خیز مقابلے کے بعد کلس کرکٹ کلب نے جیت لیا۔ فائنل میچ جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی کے ساتھ چالیس ہزار روپے نقد انعام جبکہ رنر اپ غفار کرکٹ کلب کو ٹرافی اور پچیس ہزار روپے نقد انعام دیا گیا۔بہترین انفرادی کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو بھی نقد رقم اور ٹرافیاں دی گئیں، جبکہ چھکے اور وکٹ حاصل کرنے پر فوری نقد انعام دیا جاتا رہا۔ ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ اسکور کرنے والی ٹیم مہر الیون بھیرہ خصوصی ٹرافی کی حقدار قرار پائی۔تقریب کے دوران ارائیں ایسوسی ایشن تحصیل بھیرہ کے سینئر نائب صدر سابق کونسلر مہر محمد اقبال، نائب صدر مہر قاری محمد ارشد، مہر سیف اللہ ایڈووکیٹ، مہر محمد نذیر، مہر فضل قادر، جوائنٹ سیکرٹری مہر ناصر محمود، سینئر ممبر مہر سخاوت، مہر ظفر اقبال، مہر محمد منیر، مہر آصف نواز، مہر مظہر اقبال مٹھو، مہر محمد عرفان اور مہر خرم اقبال نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔