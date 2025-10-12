شادی شدہ خاتون مبینہ طور پر بچوں سمیت اغوا
ملزم 29ج ب سے لے گئے ، 198 رب کی لڑکی سے اغواکے بعد زیادتی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شادی شدہ خاتون کو مبینہ طور پر بچوں سمیت اغواکر لیا گیا۔ تھانہ ساندل بار میں مقدمہ کا اندراج کرواتے چک نمبر 29 ج ب کی رہائشی حلیمہ نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اسکی شادی شدہ بیٹی اور اسکے بچوں کو اغوا کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے سے جواں سالہ لڑکی کو اغوا کرلیا گیا۔ چک نمبر 198 رب کی رہائشی رفیقاں بی بی نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اسکی جواں سالہ بیٹی کو اغواکرکے نامعلوم مقام پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا دیا ۔ پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔