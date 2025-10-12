صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی شدہ خاتون مبینہ طور پر بچوں سمیت اغوا

  • فیصل آباد
شادی شدہ خاتون مبینہ طور پر بچوں سمیت اغوا

ملزم 29ج ب سے لے گئے ، 198 رب کی لڑکی سے اغواکے بعد زیادتی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شادی شدہ خاتون کو مبینہ طور پر بچوں سمیت اغواکر لیا گیا۔ تھانہ ساندل بار میں مقدمہ کا اندراج کرواتے چک نمبر 29 ج ب کی رہائشی حلیمہ نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اسکی شادی شدہ بیٹی اور اسکے بچوں کو اغوا کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے سے جواں سالہ لڑکی کو اغوا کرلیا گیا۔ چک نمبر 198 رب کی رہائشی رفیقاں بی بی نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اسکی جواں سالہ بیٹی کو اغواکرکے نامعلوم مقام پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا دیا ۔ پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

لائف اسٹائل فرنیچر ایکسپو شروع،120اسٹال لگائے گئے

حافظ آباد ریلوے کراسنگ پر فلائی اوور کا منصوبہ سست روی جا شکار مسافروں کو مشکلات

پنجاب کالجز کے طلبا کے مابین مقابلہ حسن قرآت و نعت

تنظیم مغلیہ گجرات کابلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان

گجرات را ئس کلب کے وفد کی صدر چیمبر آف کامر س سے ملاقات

میاں یاسر احسان نے گجرات جمخانہ ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر