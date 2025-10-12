صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوسرباز 4افرادسے زیورات ، نقدی ، کپڑا،موبائلزہتھیاکرفرار

  • فیصل آباد
نوسرباز 4افرادسے زیورات ، نقدی ، کپڑا،موبائلزہتھیاکرفرار

النجف کالونی سے ملزم خاتون کو مفت پالش کرنیکا جھانسہ دیکھ کر زیورات لے اڑا کوتوالی روڈ پر شاہد ، ریلبازار کے علاقہ میںفہدلٹ گیا، رضوان سے ملزم 5لاکھ لے گئے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نوسر باز وں نے 4مختلف واقعات میں لاکھوں کے زیورات ، نقدی ،موبائل فونزاورقیمتی سامان ہتھیالیا ۔ تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے النجف کالونی میں ذیشان کی بوڑھی والدہ کو نامعلوم نوسر باز نے روک لیا اور  مفت پالش کرنے کا جھانسہ دیکھ کر زیورات ہتھیالئے۔ تھانہ گلبرگ کے علاقے کوتوالی روڈ پر شاہد سلیم نامی شہری سے نوسرباز خود کو روحانی شخصیت ظاہر کرتے ہوئے دھوکہ دہی سے موبائل اور نقدی و دیگر سامان ہتھیاکر فرار ہوگیا۔ تھانہ ریلبازار میں مقدمہ کا اندراج کرواتے فہد نے پولیس کو بتایا کہ  نوسر بازوں نے اسے باتوں میں الجھاکر ایک لاکھ چالیس ہزار سے زائد کا کپڑاو دیگر قیمتی سامان ہتھیالیا ۔ تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے میں رضوان نامی شہری نجی بینک سے پانچ لاکھ سے زائدلے کر نکلا تو نوسر بازوں نے  باتوں میں الجھاتے ہوئے رقم ہتھیالی ۔

 

