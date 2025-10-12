ناجائزاسلحہ کے دوملزم ،بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر شہری گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ناجائزاسلحہ کے دوملزم اوربغیر لائسنس ڈرائیونگ پر شہری کوگرفتارکر لیا گیا۔ تھانہ کوتوالی کے علاقے ضلع کچہری کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ملزم کو روک کر چیک کیا۔
جس سے اسلحہ برآمد ہونے پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ضلع کچہری کے قریب پولیس نے ناکہ بندی کے دوران ملزم شاہد سے بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہونے پر اسے حوالات پہنچا دیا جبکہ تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے شہری کو گرفتار کرلیا۔مقدمات درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا آغاز کردیا گیا۔