سیلاب متاثرین پٹواری کے ہاتھوں لٹ گئے ،نوٹس کامطالبہ
اٹھارہ ہزاری(نمائندہ دنیا)موضع دراج میں سیلاب متاثرین پٹواری کے ہاتھوں لٹ گئے ،نمبر دار نے پٹواری کی کرپشن کا پھانڈا پھوڑدیا،ویڈیو وائرل ہوگئی۔
علاقہ پٹواری نے متاثرین کو لوٹنے کیلئے اپنے بھائی کو منشی رکھ کر ریکارڈحوالے کردیا جسکی طرف سے ٹاؤٹ رکھ کر گرداوری ودیگر کارروائی کی مد میں 20ہزار تک وصولی کی اطلاعات سامنے آئی ہیں ۔صورتحال پر موضع دراجکے نمبر دار انور بیگ کی ویڈیو نے موصوف کی کرپشن کا پھانڈا پھوڑ دیا،شہریوں نے ڈپٹی کمشنر جھنگ ودیگرحکام سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔