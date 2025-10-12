صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین پٹواری کے ہاتھوں لٹ گئے ،نوٹس کامطالبہ

  • فیصل آباد
سیلاب متاثرین پٹواری کے ہاتھوں لٹ گئے ،نوٹس کامطالبہ

اٹھارہ ہزاری(نمائندہ دنیا)موضع دراج میں سیلاب متاثرین پٹواری کے ہاتھوں لٹ گئے ،نمبر دار نے پٹواری کی کرپشن کا پھانڈا پھوڑدیا،ویڈیو وائرل ہوگئی۔

 علاقہ پٹواری نے متاثرین کو لوٹنے کیلئے اپنے بھائی کو منشی رکھ کر ریکارڈحوالے کردیا جسکی طرف سے ٹاؤٹ رکھ کر گرداوری ودیگر کارروائی کی مد میں 20ہزار تک وصولی کی اطلاعات سامنے آئی ہیں ۔صورتحال پر موضع دراجکے نمبر دار انور بیگ کی ویڈیو نے موصوف کی کرپشن کا پھانڈا پھوڑ دیا،شہریوں نے ڈپٹی کمشنر جھنگ ودیگرحکام سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ہسپتالوں کی کینٹینز فوڈ اتھارٹی کے نشانے پر،وارننگ نوٹس،بھاری جرمانے

میپکو نے چھوناوالا گرڈسٹیشن کی اپ گریڈیشن مکمل کرلی

سیلاب زدگان کی مدد دینی و قومی فریضہ، بیرسٹر تیمور مہے

خسرہ روبیلا مہم‘وہاڑی میں 4لاکھ بچوں کو ویکسین لگانے کا ہدف

ملک کو اتحاد و استحکام کی ضرورت ہے ، سید ذیشان اختر

میپکو ملازمین کیلئے واپڈا ہسپتال میں نئی فارمیسی قائم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر